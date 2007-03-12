Раздел: Происшествия
В Киеве грабители «обчистили» терминал самообслуживания
Терминал находится в помещении банка.
В Киеве на бульваре Перова двое мужчин обокрали банк. Воры пошли на преступление в выходной день, чтобы не привлекать к себе внимание, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Полицию вызвал работник банка сразу после того, как сработала сигнализация. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП Киева.
Мужчины решили обокрасть терминал самообслуживания, который расположен прямо в помещении банка. Прибыв на место, полицейские задержали двух человек с вещественными доказательствами. Грабителями оказались 35-летний киевлянин и 25-летний житель Запорожской области. Мужчины уже не впервые нарушают закон. Один из них даже умудрился совершить кражу, находясь под домашним арестом за совершение аналогичного преступления в Оболонском районе.
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По предварительным данным, из терминала украли несколько десятков тысяч гривен. Однако в карманах воров нашли только четыре тысячи. Правоохранители выясняют, где остальная сумма. Задержанные сознались в преступлении. Согласно части 3 статьи 185 Уголовного кодекса, мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.
В Киеве на бульваре Перова двое мужчин обокрали банк. Воры пошли на преступление в выходной день, чтобы не привлекать к себе внимание, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Полицию вызвал работник банка сразу после того, как сработала сигнализация. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП Киева.
Мужчины решили обокрасть терминал самообслуживания, который расположен прямо в помещении банка. Прибыв на место, полицейские задержали двух человек с вещественными доказательствами. Грабителями оказались 35-летний киевлянин и 25-летний житель Запорожской области. Мужчины уже не впервые нарушают закон. Один из них даже умудрился совершить кражу, находясь под домашним арестом за совершение аналогичного преступления в Оболонском районе.
Читайте также: В Киеве при тушении пожара нашли тело мужчины
По предварительным данным, из терминала украли несколько десятков тысяч гривен. Однако в карманах воров нашли только четыре тысячи. Правоохранители выясняют, где остальная сумма. Задержанные сознались в преступлении. Согласно части 3 статьи 185 Уголовного кодекса, мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.
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