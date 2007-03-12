» » В Николаеве директор аэропорта застрелился в собственной квартире
Раздел: Происшествия  
0

В Николаеве директор аэропорта застрелился в собственной квартире

В Николаеве директор аэропорта застрелился в собственной квартиреПокончил с собой Владислав Волошин, летчик-герой.

В Николаеве в воскресенье, 18 марта 2018 года, застрелился в собственной квартире руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.

Указано, что 29-летний исполняющий обязанности директора областного коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" покончил жизнь самоубийством путем выстрела из боевого пистолета.

Как сообщили изданию в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время выстрела в доме находилась вся его семья. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции.

"Потерпевший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.

Читайте также: В Харькове умер мужчина во время игры в футбол

По словам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство), ведется следствие. Сообщается, что Владислав Волошин был одним из героев АТО, был награжден орденом "За мужество" III степени.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Николаев, аэропорт, самоубийство

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:57 » Автор: Татьяна Шедько
     120
     0

Похожие новости по теме

На Николаевщине мужчина зарезал жену и покончил с собой На Николаевщине мужчина зарезал жену и покончил с собой

Мужчина совершил убийство из-за ревности.

На Сумщине пенсионер застрелился из охотничьего ружья На Сумщине пенсионер застрелился из охотничьего ружья

При жизни он злоупотреблял спиртными напитками.

В Киеве пенсионер покончил жизнь самоубийством В Киеве пенсионер покончил жизнь самоубийством

В столице пожилой мужчина застрелился.

В Николаеве мужчина выжил после выстрела в голову В Николаеве мужчина выжил после выстрела в голову

Полиция устанавливает причину неудавшегося самоубийства в Николаеве.

На Кировоградщине застрелился правоохранитель На Кировоградщине застрелился правоохранитель

Сотрудник облуправления МВД покончил жизнь самоубийством во время несения службы.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх