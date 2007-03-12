Раздел: Происшествия
В Киеве в полицию доставлены участники акции на Майдане Независимости
Акции прошли без серьезных нарушений общественного порядка.
В Киеве в полицию доставлены трое наиболее активных участников акции на Майдане Независимости Массовые мероприятия в Украине в воскресенье, 18 марта 2018 года, прошли без серьезных нарушений общественного порядка.
Об этом говорится в заявлении Национальной полиции, опубликованном на сайте ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Отмечено, что наиболее многочисленными стали акции в Киеве и Киевской области, однако благодаря работе полиции и Национальной гвардии правонарушений не допущено. По данным полиции, сегодня в нескольких областных центрах и Киеве прошли массовые мероприятия, в том числе - у дипломатических учреждений России с целью недопущения выборов президента этой страны.
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"На всех массовых мероприятиях правоохранители обеспечили безопасность граждан. Акции прошли без серьезных нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении. Как доложили правоохранители, в Киеве в полицию доставлены трое наиболее активных граждан, причастных к демонтажу конструкций из украинской символикой на Майдане Независимости.
В Киеве в полицию доставлены трое наиболее активных участников акции на Майдане Независимости Массовые мероприятия в Украине в воскресенье, 18 марта 2018 года, прошли без серьезных нарушений общественного порядка.
Об этом говорится в заявлении Национальной полиции, опубликованном на сайте ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Отмечено, что наиболее многочисленными стали акции в Киеве и Киевской области, однако благодаря работе полиции и Национальной гвардии правонарушений не допущено. По данным полиции, сегодня в нескольких областных центрах и Киеве прошли массовые мероприятия, в том числе - у дипломатических учреждений России с целью недопущения выборов президента этой страны.
Читайте также: В Киеве на Майдане активисты повесили «Путина»
"На всех массовых мероприятиях правоохранители обеспечили безопасность граждан. Акции прошли без серьезных нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении. Как доложили правоохранители, в Киеве в полицию доставлены трое наиболее активных граждан, причастных к демонтажу конструкций из украинской символикой на Майдане Независимости.
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