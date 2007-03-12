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В Киеве в полицию доставлены участники акции на Майдане Независимости

В Киеве в полицию доставлены участники акции на Майдане Независимости

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