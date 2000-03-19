Раздел: Происшествия
В киевской области женщину убили из-за бизнеса, убийц задержали
Людей, которые зверски убили мать 4-ых детей, задержали.
Четырех подозреваемых в убийстве многодетной матери в Фастове взяли под стражу без альтернативы внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
"Судом избрана меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога четырем, которые подозреваются в умышленном убийстве 42-летней женщины, совершенном по заказу", – говорится в сообщении.
В частности, задержали исполнителя, двух организаторов и пособника, который является сыном исполнителя.
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"В ходе досудебного расследования установлено, что заказчица убийства длительное время пыталась отобрать у потерпевшей бизнес, который остался после смерти ее мужа. В дальнейшем, злоумышленница решила убить потерпевшую, заплатив за это деньги в сумме 12 000 долларов США. Киллер, который должен это сделать, забрал средства и исчез, а потом заказчица потребовала у мужчины, который подыскивал киллера, убить многодетную мать", – добавили в прокуратуре.
Преступникам сообщено о подозрении. На данный момент продолжается досудебное расследование.
Четырех подозреваемых в убийстве многодетной матери в Фастове взяли под стражу без альтернативы внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
"Судом избрана меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога четырем, которые подозреваются в умышленном убийстве 42-летней женщины, совершенном по заказу", – говорится в сообщении.
В частности, задержали исполнителя, двух организаторов и пособника, который является сыном исполнителя.
Читайте также: В Киеве зверски убили девушку
"В ходе досудебного расследования установлено, что заказчица убийства длительное время пыталась отобрать у потерпевшей бизнес, который остался после смерти ее мужа. В дальнейшем, злоумышленница решила убить потерпевшую, заплатив за это деньги в сумме 12 000 долларов США. Киллер, который должен это сделать, забрал средства и исчез, а потом заказчица потребовала у мужчины, который подыскивал киллера, убить многодетную мать", – добавили в прокуратуре.
Преступникам сообщено о подозрении. На данный момент продолжается досудебное расследование.
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