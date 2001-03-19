Раздел: Происшествия
В Одессе произошло массовое ДТП с участием патрульных
Произошло столкновение четырех автомобилей.
Авария случилась в Одессе на проспекте Шевченко вчера, 18 марта, около 11:30. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Сперва столкнулись автомобили марки Toyota и BMW. Около 12:00 по проспекту ехал Nissan Navara и авто врезалось в стоящие иномарки.
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«От удара BMW откинуло на служебный автомобиль Toyota Priusй, — поделились полицейские. Водитель Nissan получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что на этом участке дороги часто происходят аварии и его считают опасным.
Авария случилась в Одессе на проспекте Шевченко вчера, 18 марта, около 11:30. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Сперва столкнулись автомобили марки Toyota и BMW. Около 12:00 по проспекту ехал Nissan Navara и авто врезалось в стоящие иномарки.
Читайте также: На Киевщине BMW врезался в грузовик: четверо погибших
«От удара BMW откинуло на служебный автомобиль Toyota Priusй, — поделились полицейские. Водитель Nissan получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что на этом участке дороги часто происходят аварии и его считают опасным.
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