В Одессе произошло массовое ДТП с участием патрульных

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Авария случилась в Одессе на проспекте Шевченко вчера, 18 марта, около 11:30. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.Сперва столкнулись автомобили марки Toyota и BMW. Около 12:00 по проспекту ехал Nissan Navara и авто врезалось в стоящие иномарки.«От удара BMW откинуло на служебный автомобиль Toyota Priusй, — поделились полицейские. Водитель Nissan получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что на этом участке дороги часто происходят аварии и его считают опасным.