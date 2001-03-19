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Раздел: Происшествия  
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В Киеве горел многоэтажный дом: есть пострадавшие

В Киеве горел многоэтажный дом: есть пострадавшиеВ больницу доставили двух женщин и ребенка.

Пожар произошел сегодня, 19 марта, около 10:35 в столице на проспекте Правды, 96. Об этом сообщили в киевской ГСЧС.

Спасатели выяснили, что в 9-этажном жилом доме в одной из квартир на 7-м этаже возник пожар. Спасатели тут же принялись тушить возгорание и уже в 11:06 пожар ликвидировали. Из квартиры эвакуировали двух женщин и 4-летнюю девочку. Их доставили в больницу с подозрением на отравление угарным газом.

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К счастью, в пожаре никто не погиб. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 15:09 » Автор: Татьяна Шедько
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