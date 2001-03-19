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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине мужчина развращал 13-летнюю дочь

На Киевщине мужчина развращал 13-летнюю дочьЗлоумышленник уже взят под стражу.

В полицию обратилась мать потерпевшей, которая прочитала переписку дочери и ее отца. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной прокуратуры.

«Установлено, что родители девочки развелись сразу после ее рождения, и отец сначала вообще не поддерживал связей со своей дочерью. Однако, недавно, увидев страницу дочери в одной из соцсетей, начал общаться с ней. С июня 2017 по февраль 2018 девочка приезжала в гости к своей бабушке и отцу в одно из сел Мироновского района. Во время таких визитов, отец, с целью удовлетворения своей половой страсти, периодически совершал развратные действия в отношении своей малолетней дочери», – поделились в ведомстве.

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Мать увидела переписку отца и дочери – так и узнала, что мужчина развращает несовершеннолетнюю. 33-летнего мужчину задержали. Теперь ему грозит до восьми дет тюрьмы.
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 Теги: Киевская область, изнасилование, ребенок

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Сегодня, 16:51 » Автор: Татьяна Шедько
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