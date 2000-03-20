Раздел: Происшествия
В Киеве произошел крупный прорыв теплотрассы
Десять многоквартирных домов остались без горячего водоснабжения.
В Киеве по улице Липкивского в Соломенском районе столицы, где год назад "гейзер" с горячей водой бил выше четвертого этажа, произошел прорыв теплосети, в результате чего над дорогой образовались столбы пара.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Прорыв на этом же месте не новость: "сауна" за счет теплосети на Липковского уже была здесь год назад.
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На месте работают ремонтные бригады Киевэнерго.
В Киеве по улице Липкивского в Соломенском районе столицы, где год назад "гейзер" с горячей водой бил выше четвертого этажа, произошел прорыв теплосети, в результате чего над дорогой образовались столбы пара.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Прорыв на этом же месте не новость: "сауна" за счет теплосети на Липковского уже была здесь год назад.
Читайте также: В Киеве улицу полностью залило кипятком
На месте работают ремонтные бригады Киевэнерго.
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