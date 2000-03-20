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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошел крупный прорыв теплотрассы

В Киеве произошел крупный прорыв теплотрассыДесять многоквартирных домов остались без горячего водоснабжения.

В Киеве по улице Липкивского в Соломенском районе столицы, где год назад "гейзер" с горячей водой бил выше четвертого этажа, произошел прорыв теплосети, в результате чего над дорогой образовались столбы пара.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

Прорыв на этом же месте не новость: "сауна" за счет теплосети на Липковского уже была здесь год назад.

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На месте работают ремонтные бригады Киевэнерго.
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 Теги: Киев, теплотрасса

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Вчера, 23:50 » Автор: Едгар Букмирза
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