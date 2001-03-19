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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина выпал с 15-го этажа гостиницы

В Киеве мужчина выпал с 15-го этажа гостиницыМужчина разбился насмерть, выпав с 15-го этажа.

Ужасное происшествие случилось вчера, 19 марта, вечером в столице в Голосеевском районе. Мужчина выпал из окна гостиницы «Мир». Об этом сообщает Еспресо.

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«Удар был достаточно сильным. Фрагменты тела разлетелись на несколько десятков метров. Мужчина выпал с 15-го этажа. Предсмертной записки он не оставил. Известно, что погибший недавно заселился в отель», - сказано в сообщении.

В Киеве мужчина выпал с 15-го этажа гостиницы

В Киеве мужчина выпал с 15-го этажа гостиницы
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 Теги: Киев, самоубийство

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Сегодня, 10:45 » Автор: Татьяна Шедько
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