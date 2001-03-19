В Киеве мужчина выпал с 15-го этажа гостиницы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Ужасное происшествие случилось вчера, 19 марта, вечером в столице в Голосеевском районе. Мужчина выпал из окна гостиницы «Мир». Об этом сообщает Еспресо.«Удар был достаточно сильным. Фрагменты тела разлетелись на несколько десятков метров. Мужчина выпал с 15-го этажа. Предсмертной записки он не оставил. Известно, что погибший недавно заселился в отель», - сказано в сообщении.