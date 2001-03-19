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Раздел: Происшествия  
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Два ДТП в Киеве: микроавтобус влетел в отбойник, Ford сбил мужчину

Два ДТП в Киеве: микроавтобус влетел в отбойник, Ford сбил мужчинуОбе аварии произошли в столице на Академгородке.

ДТП случились сегодня, 20 марта, около 10:00 на Академгородке. Об этом сообщает Информатор.

Микроавтобус Peugeot влетел в отбойник. Водитель сообщил, что его подрезала легковушка и он не справился с управлением. К счастью, никто не пострадал.

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Второе ДТП произошло через полчаса. Ford сбил пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. Водитель сообщил, что не успел затормозить. Выяснилось, что пешеход был пьян, его доставили в больницу.
Два ДТП в Киеве: микроавтобус влетел в отбойник, Ford сбил мужчину

Два ДТП в Киеве: микроавтобус влетел в отбойник, Ford сбил мужчину
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 12:29 » Автор: Татьяна Шедько
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