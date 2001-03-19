Два ДТП в Киеве: микроавтобус влетел в отбойник, Ford сбил мужчину

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ДТП случились сегодня, 20 марта, около 10:00 на Академгородке. Об этом сообщает Информатор.Микроавтобус Peugeot влетел в отбойник. Водитель сообщил, что его подрезала легковушка и он не справился с управлением. К счастью, никто не пострадал.Второе ДТП произошло через полчаса. Ford сбил пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. Водитель сообщил, что не успел затормозить. Выяснилось, что пешеход был пьян, его доставили в больницу.