Раздел: Происшествия
В киевском бизнес-центре нашли тело женщины
Вероятно, женщина умерла от сердечного приступа.
Сегодня, 20 марта, около 12:00 в Киеве в бизнес-центре ARENA City по адресу Большая Васильковская, 5 нашли тело женщина. Об этом сообщает Информатор.
Предварительно, погибшая работала уборщицей в гостинице Royal Hotel De Paris, которая находится в здании бизнес-центра.
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На место прибыли медики. Вероятно, причиной смерти стал сердечный приступ. В полиции пока не комментируют происшествие. Сейчас проводится следствие.
Сегодня, 20 марта, около 12:00 в Киеве в бизнес-центре ARENA City по адресу Большая Васильковская, 5 нашли тело женщина. Об этом сообщает Информатор.
Предварительно, погибшая работала уборщицей в гостинице Royal Hotel De Paris, которая находится в здании бизнес-центра.
Читайте также: В Киеве мужчина до смерти избил знакомого
На место прибыли медики. Вероятно, причиной смерти стал сердечный приступ. В полиции пока не комментируют происшествие. Сейчас проводится следствие.
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