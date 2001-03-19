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Раздел: Происшествия  
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В киевском бизнес-центре нашли тело женщины

В киевском бизнес-центре нашли тело женщиныВероятно, женщина умерла от сердечного приступа.

Сегодня, 20 марта, около 12:00 в Киеве в бизнес-центре ARENA City по адресу Большая Васильковская, 5 нашли тело женщина. Об этом сообщает Информатор.

Предварительно, погибшая работала уборщицей в гостинице Royal Hotel De Paris, которая находится в здании бизнес-центра.

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На место прибыли медики. Вероятно, причиной смерти стал сердечный приступ. В полиции пока не комментируют происшествие. Сейчас проводится следствие.

В киевском бизнес-центре нашли тело женщины
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 Теги: Киев, смерть

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Сегодня, 13:34 » Автор: Татьяна Шедько
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