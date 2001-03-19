Раздел: Происшествия
В Киеве трое парней с битами напали на прохожего
Злоумышленники пытались отобрать вещи у мужчины.
В полицию обратился местный житель, который сообщил, что на него напали трое неизвестных с битами и газовым баллончиком. Они пытались у него отобрать личные вещи. Информацией поделились в киевской полиции.
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Через час полицейские задержали двух местных жителей 1999 и 1998 годов рождения, причастных к нападению. Третьего подозреваемого сейчас ищут. У парней изъяли орудие преступления. Теперь им может грозить до 10 лет лишения свободы.
В полицию обратился местный житель, который сообщил, что на него напали трое неизвестных с битами и газовым баллончиком. Они пытались у него отобрать личные вещи. Информацией поделились в киевской полиции.
Читайте также: Возле Киева грабители напали на таксиста
Через час полицейские задержали двух местных жителей 1999 и 1998 годов рождения, причастных к нападению. Третьего подозреваемого сейчас ищут. У парней изъяли орудие преступления. Теперь им может грозить до 10 лет лишения свободы.
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