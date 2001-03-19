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Раздел: Происшествия  
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В Киев могут ограничить въезд грузовиков

В Киев могут ограничить въезд грузовиковОграничение позволит избежать блокировки движения на дорогах.

Вечером 20 марта в случае необходимости соответствующие службы Киева оперативно будут принимать решение о запрете или разрешении на въезд большегрузного и тяжеловесного транспорта в столицу. Такое решение принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на interfax.com.ua.

Отмечается, что ограничение позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники.

Городские власти убедительно просят киевлян не пользоваться личными авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

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Столичная власть обращается к водителям с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.
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 Теги: Киев, грузовик, Ограничение

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Сегодня, 20:10 » Автор: Едгар Букмирза
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