Раздел: Происшествия
В Киев могут ограничить въезд грузовиков
Ограничение позволит избежать блокировки движения на дорогах.
Вечером 20 марта в случае необходимости соответствующие службы Киева оперативно будут принимать решение о запрете или разрешении на въезд большегрузного и тяжеловесного транспорта в столицу. Такое решение принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с ухудшением погодных условий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на interfax.com.ua.
Отмечается, что ограничение позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники.
Городские власти убедительно просят киевлян не пользоваться личными авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.
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Столичная власть обращается к водителям с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.
Вечером 20 марта в случае необходимости соответствующие службы Киева оперативно будут принимать решение о запрете или разрешении на въезд большегрузного и тяжеловесного транспорта в столицу. Такое решение принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с ухудшением погодных условий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на interfax.com.ua.
Отмечается, что ограничение позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники.
Городские власти убедительно просят киевлян не пользоваться личными авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.
Читайте также: Непогода в Киеве: в столицу могут ограничить въезд грузовиков
Столичная власть обращается к водителям с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.
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