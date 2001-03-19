Раздел: Происшествия
Киевсовет рассмотрит петицию о спасении Совских прудов
Петицию поддержали 10 057 человек.
Мэрия приняла на рассмотрение петицию по решению экологической катастрофы на Совских прудах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ua.
Автор петиции обращал внимание на то, что нижний каскад Совских прудов находятся в ужасном состоянии - заилились и превратились в болота с гниющим мусором. В качестве решения экологической проблемы автор предлагал остановить заболачивание береговой зоны, очистить Совские пруды и вывезти ил со дна водоемов.
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Мэр Киева Виталий Кличко дал поручение постоянным комиссиям Киевсовета по вопросам экологической политики и по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также профильному заместителю председателя КГГА и исполнительному органу Киевсовета рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.
Мэрия приняла на рассмотрение петицию по решению экологической катастрофы на Совских прудах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ua.
Автор петиции обращал внимание на то, что нижний каскад Совских прудов находятся в ужасном состоянии - заилились и превратились в болота с гниющим мусором. В качестве решения экологической проблемы автор предлагал остановить заболачивание береговой зоны, очистить Совские пруды и вывезти ил со дна водоемов.
Читайте также: Масштабный пожар в Киеве: обнародованы кадры с места ЧП. Видео
Мэр Киева Виталий Кличко дал поручение постоянным комиссиям Киевсовета по вопросам экологической политики и по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также профильному заместителю председателя КГГА и исполнительному органу Киевсовета рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.
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