» » Киевсовет рассмотрит петицию о спасении Совских прудов
Раздел: Происшествия  
0

Киевсовет рассмотрит петицию о спасении Совских прудов

Киевсовет рассмотрит петицию о спасении Совских прудовПетицию поддержали 10 057 человек.

Мэрия приняла на рассмотрение петицию по решению экологической катастрофы на Совских прудах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ua.

Автор петиции обращал внимание на то, что нижний каскад Совских прудов находятся в ужасном состоянии - заилились и превратились в болота с гниющим мусором. В качестве решения экологической проблемы автор предлагал остановить заболачивание береговой зоны, очистить Совские пруды и вывезти ил со дна водоемов.

Читайте также: Масштабный пожар в Киеве: обнародованы кадры с места ЧП. Видео


Мэр Киева Виталий Кличко дал поручение постоянным комиссиям Киевсовета по вопросам экологической политики и по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также профильному заместителю председателя КГГА и исполнительному органу Киевсовета рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:10 » Автор: Едгар Букмирза
     68
     0

Похожие новости по теме

Стали известны свежие подробности обвала стены в Киеве Стали известны свежие подробности обвала стены в Киеве

Возникла непредвиденная проблема.

Масштабный пожар в Киеве: кадры с места ЧП Масштабный пожар в Киеве: кадры с места ЧП

В столице на месте бывшего цыганского табора возник пожар.

На Совских прудах в Киеве вспыхнул серьезный пожар На Совских прудах в Киеве вспыхнул серьезный пожар

Причины пожара выясняются.

В Киеве загорелся крупный рынок: обнародованы кадры с места ЧП В Киеве загорелся крупный рынок: обнародованы кадры с места ЧП

В столице произошел пожар на Бессарабском рынке.

Масштабный пожар в Киеве: кадры с места ЧП Масштабный пожар в Киеве: кадры с места ЧП

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх