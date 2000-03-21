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Раздел: Происшествия  
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Снегопады в Киеве: введено оперативное положение на общественном транспорте

Снегопады в Киеве: введено оперативное положение на общественном транспортеСнегоуборочная техника приступила к уборке снега во всех районах города.

В связи со сложными погодными условиями в Киеве введено оперативное положение № 2 – курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

"С 21:00 20 марта введено оперативное положение № 2 – курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями", – отмечают в пресс-службе.

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Также в Киеве сегодня вечером могут ограничить въезд крупнотоннажного и большегрузного транспорта.
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 Теги: Снегопады в Киеве, транспорт, Киев

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Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
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