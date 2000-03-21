Раздел: Происшествия
Снегопады в Киеве: введено оперативное положение на общественном транспорте
Снегоуборочная техника приступила к уборке снега во всех районах города.
В связи со сложными погодными условиями в Киеве введено оперативное положение № 2 – курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"С 21:00 20 марта введено оперативное положение № 2 – курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями", – отмечают в пресс-службе.
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Также в Киеве сегодня вечером могут ограничить въезд крупнотоннажного и большегрузного транспорта.
В связи со сложными погодными условиями в Киеве введено оперативное положение № 2 – курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"С 21:00 20 марта введено оперативное положение № 2 – курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями", – отмечают в пресс-службе.
Читайте также: В киевском общественном транспорте появились необычные билеты
Также в Киеве сегодня вечером могут ограничить въезд крупнотоннажного и большегрузного транспорта.
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