Раздел: Происшествия
В Киеве фура влетела в рекламную конструкцию
Фура из-за столкновения сложилась вдвое.
Авария произошла в ночь с 20 на 21 марта в столице на Набережном шоссе в районе Выдубичей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
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Очевидцы рассказали, что фура вылетела с проезжей части и протаранила рекламную конструкцию, после чего сложилась. От удара пробит бак. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Полиция будет выяснять все обстоятельства аварии.
Авария произошла в ночь с 20 на 21 марта в столице на Набережном шоссе в районе Выдубичей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
Читайте также: На трассе Львов – Краковец столкнулись фура и полицейский автомобиль
Очевидцы рассказали, что фура вылетела с проезжей части и протаранила рекламную конструкцию, после чего сложилась. От удара пробит бак. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Полиция будет выяснять все обстоятельства аварии.
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