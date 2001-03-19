В Киеве фура влетела в рекламную конструкцию

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Авария произошла в ночь с 20 на 21 марта в столице на Набережном шоссе в районе Выдубичей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.Очевидцы рассказали, что фура вылетела с проезжей части и протаранила рекламную конструкцию, после чего сложилась. От удара пробит бак. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Полиция будет выяснять все обстоятельства аварии.