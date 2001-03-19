В центре Киева столкнулись Kia и Renault: пострадала девушка

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Авария случилась в ночь на 21 марта около 00:45 на пересечении улиц Крещатик и бульвар Шевеченко. Произошло столкновение Kia Magentis и Renault Symbol. Об этом сообщает Информатор.Водителя Renault рассказал, что ехал по бульвару Шевченко в сторону Крещатика на зеленый свет. Во время движения Renault ударил в бок Kia. От сильного удара авто развернуло.Медики, которые приехали на место, госпитализировали девушку, пассажирку Kia. Полиция выясняет обстоятельства аварии.