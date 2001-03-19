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Раздел: Происшествия  
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В центре Киева столкнулись Kia и Renault: пострадала девушка

В центре Киева столкнулись Kia и Renault: пострадала девушкаПассажирку Kia доставили в больницу.

Авария случилась в ночь на 21 марта около 00:45 на пересечении улиц Крещатик и бульвар Шевеченко. Произошло столкновение Kia Magentis и Renault Symbol. Об этом сообщает Информатор.

Водителя Renault рассказал, что ехал по бульвару Шевченко в сторону Крещатика на зеленый свет. Во время движения Renault ударил в бок Kia. От сильного удара авто развернуло.

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Медики, которые приехали на место, госпитализировали девушку, пассажирку Kia. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
В центре Киева столкнулись Kia и Renault: пострадала девушка

В центре Киева столкнулись Kia и Renault: пострадала девушка

В центре Киева столкнулись Kia и Renault: пострадала девушка

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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 10:08 » Автор: Татьяна Шедько
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