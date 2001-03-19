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Раздел: Происшествия  
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В Запорожской области подполковник полиции на авто насмерть сбил мужчину

В Запорожской области подполковник полиции на авто насмерть сбил мужчинуРешается вопрос об отстранении полицейского от работы.

Происшествие случилось вчера, 20 марта, около 18:30 в районе села Орлянка Михайловского района. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Подполковник полиции на авто сбил пешехода. Мужчина умер от полученных травм.

«Водитель автомобиля – временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области», – сказано в сообщении.

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Открыто уголовное производство и начато расследование по данному инциденту. Решается вопрос об отстранении полицейского от выполнения служебных обязанностей
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 Теги: Запорожская область, полиция, ДТП

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Сегодня, 11:27 » Автор: Татьяна Шедько
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