В Запорожской области подполковник полиции на авто насмерть сбил мужчину

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Происшествие случилось вчера, 20 марта, около 18:30 в районе села Орлянка Михайловского района. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.Подполковник полиции на авто сбил пешехода. Мужчина умер от полученных травм.«Водитель автомобиля – временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области», – сказано в сообщении.Открыто уголовное производство и начато расследование по данному инциденту. Решается вопрос об отстранении полицейского от выполнения служебных обязанностей