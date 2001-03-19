На Харьковщине парень до смерти избил знакомого стулом

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Происшествие случилось в Волчанском районе. Об этом сегодня сообщили в отделе коммуникации областной полиции.Медики сообщили в полицию, что в частном доме нашли тело мужчины. Вскоре полиции удалось задержать 21-летнего парня, знакомого убитого.Выяснилось, что парень был в гостях у знакомого и между ними возникла ссора. Пьяный злоумышленник ударил оппонента кулаком в лицо, а потом добил стулом. Пострадавший умер на месте.Уже открыто уголовное производство. Следствие по делу продолжается.