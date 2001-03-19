» » На Харьковщине парень до смерти избил знакомого стулом
Раздел: Происшествия  
0

На Харьковщине парень до смерти избил знакомого стулом

На Харьковщине парень до смерти избил знакомого стуломПодозреваемого в преступлении уже задержали.

Происшествие случилось в Волчанском районе. Об этом сегодня сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Медики сообщили в полицию, что в частном доме нашли тело мужчины. Вскоре полиции удалось задержать 21-летнего парня, знакомого убитого.

Выяснилось, что парень был в гостях у знакомого и между ними возникла ссора. Пьяный злоумышленник ударил оппонента кулаком в лицо, а потом добил стулом. Пострадавший умер на месте.

Читайте также: В Киеве возле пункта полиции избили и ограбили мужчину

Уже открыто уголовное производство. Следствие по делу продолжается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Харьков, убийство

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:45 » Автор: Татьяна Шедько
     195
     0

Похожие новости по теме

В Киеве мужчина до смерти избил знакомого В Киеве мужчина до смерти избил знакомого

Полицейские уже задержали злоумышленника.

На Виннитчине мужчина забил знакомого до смерти из-за комплимента женщине На Виннитчине мужчина забил знакомого до смерти из-за комплимента женщине

Тело мужчины вынесли на территорию соседнего хозяйства.

Кропивницкий: мужчина в подвале забил до смерти знакомого Кропивницкий: мужчина в подвале забил до смерти знакомого

Тело мужчины нашли возле одного из многоэтажных домов.

На Харьковщине пьяный ревнивец зарезал знакомого На Харьковщине пьяный ревнивец зарезал знакомого

Совместное застолье закончилось убийством.

На Кировоградщине мужчина избил до смерти и поджег знакомого На Кировоградщине мужчина избил до смерти и поджег знакомого

Пьяные посиделки закончились жестоким убийством.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх