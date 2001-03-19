Раздел: Происшествия
На Харьковщине парень до смерти избил знакомого стулом
Подозреваемого в преступлении уже задержали.
Происшествие случилось в Волчанском районе. Об этом сегодня сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Медики сообщили в полицию, что в частном доме нашли тело мужчины. Вскоре полиции удалось задержать 21-летнего парня, знакомого убитого.
Выяснилось, что парень был в гостях у знакомого и между ними возникла ссора. Пьяный злоумышленник ударил оппонента кулаком в лицо, а потом добил стулом. Пострадавший умер на месте.
Читайте также: В Киеве возле пункта полиции избили и ограбили мужчину
Уже открыто уголовное производство. Следствие по делу продолжается.
Происшествие случилось в Волчанском районе. Об этом сегодня сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Медики сообщили в полицию, что в частном доме нашли тело мужчины. Вскоре полиции удалось задержать 21-летнего парня, знакомого убитого.
Выяснилось, что парень был в гостях у знакомого и между ними возникла ссора. Пьяный злоумышленник ударил оппонента кулаком в лицо, а потом добил стулом. Пострадавший умер на месте.
Читайте также: В Киеве возле пункта полиции избили и ограбили мужчину
Уже открыто уголовное производство. Следствие по делу продолжается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
195
0
Оставьте свой комментарий