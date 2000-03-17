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Раздел: Происшествия  
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В Харькове на перекрестке столкнулись Chrysler и Daewoo

В Харькове на перекрестке столкнулись Chrysler и Daewoo Двух человек доставили в больницу.

Авария произошла сегодня, 21 марта, около 12:00 в Харькове в районе перекрестка улиц В. Стуса и Гвардейцев Широнинцев. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Произошло столкновение двух автомобилей - Chrysler и Daewoo Lanos. Из-за удара пострадали водитель и пассажир Daewoo: их доставили в больницу. Полицейские будут выяснять точные причины и обстоятельства аварии.
В Харькове на перекрестке столкнулись Chrysler и Daewoo

В Харькове на перекрестке столкнулись Chrysler и Daewoo
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 Теги: Харьков, ДТП

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Сегодня, 16:01 » Автор: Татьяна Шедько
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