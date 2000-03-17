В Харькове повесился 13-летний подросток

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Ужасный инцидент произошёл вчера, 20 марта, около 20:00 в Харькове. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.Полицейские выяснили, что отец нашел своего 13-летнего сына в петле из ремня на дверном косяке. На месте врачи лишь констатировали смерть подростка через повешение.Правоохранители выясняют точные обстоятельства смерти и что могло толкнуть ребенка на такой шаг.