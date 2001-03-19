Раздел: Происшествия
В Киевской области чиновник попался на взятке
Речь идет о чиновниках города Васильков.
Правоохранители разоблачили на взятке двух руководителей отдела архитектуры и градостроительства и отдела государственной архитектурно-строительной инспекции исполнительного комитета одного из городских советов Киевской области.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ), пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"Правоохранители установили, что должностные лица требовали 560 тысяч (гривен, - ред.) у местного жителя за выдачу документов на принятие в эксплуатацию частного жилого дома и неналожение штрафа за отсутствие проектной документации", - говорится в сообщении.
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Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook, речь идет о чиновниках города Васильков. "Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тысяч гривен начальник отдела государственной архитектурно - строительной инспекции и 10 тысяч долларов главный архитектор города", - написал он.
Правоохранители разоблачили на взятке двух руководителей отдела архитектуры и градостроительства и отдела государственной архитектурно-строительной инспекции исполнительного комитета одного из городских советов Киевской области.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ), пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"Правоохранители установили, что должностные лица требовали 560 тысяч (гривен, - ред.) у местного жителя за выдачу документов на принятие в эксплуатацию частного жилого дома и неналожение штрафа за отсутствие проектной документации", - говорится в сообщении.
Читайте также: Во Львовской области чиновник попался на взятке
Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook, речь идет о чиновниках города Васильков. "Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тысяч гривен начальник отдела государственной архитектурно - строительной инспекции и 10 тысяч долларов главный архитектор города", - написал он.
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