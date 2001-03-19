Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина удерживал квартиранта, приковав наручниками к батарее
Хозяин квартиры утверждал, что квартирант его обокрал.
В Киеве мужчина насильно удерживал собственного квартиранта. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
В полицию обратилась жена потерпевшего, которая сообщила, что ее супруга незаконно удерживают в одном из домов на Дорогожицкой улице. На место прибыли полицейские, которые нашли квартиранта, пристегнутого наручниками к батарее, а также самого владельца квартиры.
Читайте также: В Киеве парень ездил в метро с тротиловой шашкой
Хозяин жилья сообщил, что мужчина украл у него ювелирные изделия и сдал в ломбрад. Владелец квартиры собирался его держать прикованным, пока тот не отдаст деньги. Сейчас информация о краже проверяется, а владельца квартиры задержали.
В Киеве мужчина насильно удерживал собственного квартиранта. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
В полицию обратилась жена потерпевшего, которая сообщила, что ее супруга незаконно удерживают в одном из домов на Дорогожицкой улице. На место прибыли полицейские, которые нашли квартиранта, пристегнутого наручниками к батарее, а также самого владельца квартиры.
Читайте также: В Киеве парень ездил в метро с тротиловой шашкой
Хозяин жилья сообщил, что мужчина украл у него ювелирные изделия и сдал в ломбрад. Владелец квартиры собирался его держать прикованным, пока тот не отдаст деньги. Сейчас информация о краже проверяется, а владельца квартиры задержали.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
129
0
Оставьте свой комментарий