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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина удерживал квартиранта, приковав наручниками к батарее

В Киеве мужчина удерживал квартиранта, приковав наручниками к батарееХозяин квартиры утверждал, что квартирант его обокрал.

В Киеве мужчина насильно удерживал собственного квартиранта. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

В полицию обратилась жена потерпевшего, которая сообщила, что ее супруга незаконно удерживают в одном из домов на Дорогожицкой улице. На место прибыли полицейские, которые нашли квартиранта, пристегнутого наручниками к батарее, а также самого владельца квартиры.

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Хозяин жилья сообщил, что мужчина украл у него ювелирные изделия и сдал в ломбрад. Владелец квартиры собирался его держать прикованным, пока тот не отдаст деньги. Сейчас информация о краже проверяется, а владельца квартиры задержали.
В Киеве мужчина удерживал квартиранта, приковав наручниками к батарее

В Киеве мужчина удерживал квартиранта, приковав наручниками к батарее
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 Теги: Киев, заложники

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Сегодня, 11:22 » Автор: Татьяна Шедько
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