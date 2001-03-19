В Киеве мужчина удерживал квартиранта, приковав наручниками к батарее

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В Киеве мужчина насильно удерживал собственного квартиранта. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.В полицию обратилась жена потерпевшего, которая сообщила, что ее супруга незаконно удерживают в одном из домов на Дорогожицкой улице. На место прибыли полицейские, которые нашли квартиранта, пристегнутого наручниками к батарее, а также самого владельца квартиры.Хозяин жилья сообщил, что мужчина украл у него ювелирные изделия и сдал в ломбрад. Владелец квартиры собирался его держать прикованным, пока тот не отдаст деньги. Сейчас информация о краже проверяется, а владельца квартиры задержали.