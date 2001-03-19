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Раздел: Происшествия  
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В Киеве сбили женщину-пешехода

В Киеве сбили женщину-пешеходаИнформации о состоянии пострадавшей пока нет.

ДТП произошло сегодня, 22 марта, в столице на бульваре Вернадского. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в соцсети.

Очевидцы рассказали, что автомобиль Lada въехал в Mitsubishi, который пропускал пешеходов. Из-за этого под колеса автомобиля попала женщина, переходившая дорогу.

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Водитель Lada скрылся с места аварии в направлении проспекта Академика Палладина. На место прибыли медики. Женщина лежала за пределами проезжей части. Информации о ее состоянии нет.
В Киеве сбили женщину-пешехода
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 13:15 » Автор: Татьяна Шедько
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