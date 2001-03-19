Раздел: Происшествия
В Киеве сбили женщину-пешехода
Информации о состоянии пострадавшей пока нет.
ДТП произошло сегодня, 22 марта, в столице на бульваре Вернадского. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в соцсети.
Очевидцы рассказали, что автомобиль Lada въехал в Mitsubishi, который пропускал пешеходов. Из-за этого под колеса автомобиля попала женщина, переходившая дорогу.
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Водитель Lada скрылся с места аварии в направлении проспекта Академика Палладина. На место прибыли медики. Женщина лежала за пределами проезжей части. Информации о ее состоянии нет.
ДТП произошло сегодня, 22 марта, в столице на бульваре Вернадского. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в соцсети.
Очевидцы рассказали, что автомобиль Lada въехал в Mitsubishi, который пропускал пешеходов. Из-за этого под колеса автомобиля попала женщина, переходившая дорогу.
Читайте также: В Днепре произошло тройное ДТП с участием маршруток
Водитель Lada скрылся с места аварии в направлении проспекта Академика Палладина. На место прибыли медики. Женщина лежала за пределами проезжей части. Информации о ее состоянии нет.
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