Раздел: Происшествия
В Киеве Mercedes, сдавая назад, насмерть сбил пенсионерку
Женщина скончалась в карете скорой помощи.
Смертельный инцидент произошел вчера, около 19:25, в столице на улице Героев Севастополя. Об этом сообщили в отделе коммуникации киевской полиции.
Полицейские выяснили, что во дворе дома 21-летний водитель за рулем Mercedes Vito сдавал назад, не заметил женщину и сбил ее. В машине скорой помощи 81-летняя местная жительница скончалась.
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Сейчас полиция выясняет точные обстоятельства аварии.
Смертельный инцидент произошел вчера, около 19:25, в столице на улице Героев Севастополя. Об этом сообщили в отделе коммуникации киевской полиции.
Полицейские выяснили, что во дворе дома 21-летний водитель за рулем Mercedes Vito сдавал назад, не заметил женщину и сбил ее. В машине скорой помощи 81-летняя местная жительница скончалась.
Читайте также: В Киеве сбили женщину-пешехода
Сейчас полиция выясняет точные обстоятельства аварии.
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