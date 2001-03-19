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Раздел: Происшествия  
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В Киеве Mercedes, сдавая назад, насмерть сбил пенсионерку

В Киеве Mercedes, сдавая назад, насмерть сбил пенсионеркуЖенщина скончалась в карете скорой помощи.

Смертельный инцидент произошел вчера, около 19:25, в столице на улице Героев Севастополя. Об этом сообщили в отделе коммуникации киевской полиции.

Полицейские выяснили, что во дворе дома 21-летний водитель за рулем Mercedes Vito сдавал назад, не заметил женщину и сбил ее. В машине скорой помощи 81-летняя местная жительница скончалась.

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Сейчас полиция выясняет точные обстоятельства аварии.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 14:56 » Автор: Татьяна Шедько
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