В Киеве Mercedes, сдавая назад, насмерть сбил пенсионерку

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Смертельный инцидент произошел вчера, около 19:25, в столице на улице Героев Севастополя. Об этом сообщили в отделе коммуникации киевской полиции.Полицейские выяснили, что во дворе дома 21-летний водитель за рулем Mercedes Vito сдавал назад, не заметил женщину и сбил ее. В машине скорой помощи 81-летняя местная жительница скончалась.Сейчас полиция выясняет точные обстоятельства аварии.