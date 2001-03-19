Раздел: Происшествия
В Киеве военный грузовик врезался в Volkswagen
Авария произошла на перекрестке.
Сегодня, 22 марта, в столице на улице Берковецкой на перекрестке военный грузовик столкнулся с автомобилем Volkswagen. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
«К счастью, без пострадавших. Ожидают патрульную полицию», - поделились в сообществе.
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Причины и обстоятельства аварии будет выяснять полиция.
Сегодня, 22 марта, в столице на улице Берковецкой на перекрестке военный грузовик столкнулся с автомобилем Volkswagen. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
«К счастью, без пострадавших. Ожидают патрульную полицию», - поделились в сообществе.
Читайте также: В Днепре произошло тройное ДТП с участием маршруток
Причины и обстоятельства аварии будет выяснять полиция.
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