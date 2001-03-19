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Раздел: Происшествия  
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В Киеве военный грузовик врезался в Volkswagen

В Киеве военный грузовик врезался в VolkswagenАвария произошла на перекрестке.

Сегодня, 22 марта, в столице на улице Берковецкой на перекрестке военный грузовик столкнулся с автомобилем Volkswagen. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.

«К счастью, без пострадавших. Ожидают патрульную полицию», - поделились в сообществе.

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Причины и обстоятельства аварии будет выяснять полиция.
В Киеве военный грузовик врезался в Volkswagen

В Киеве военный грузовик врезался в Volkswagen
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 16:08 » Автор: Татьяна Шедько
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