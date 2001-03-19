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Раздел: Происшествия  
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На Волыни 6-летняя девочка выстрелила в голову младшей сестре

На Волыни 6-летняя девочка выстрелила в голову младшей сестре3-летняя девочка находится в реанимации.

Происшествие произошло вчера, 21 марта, в поселке Ратном. Об этом сообщили в полиции Волынской области.

Дети нашли винтовку в коридоре и начали с ней играть. Шестилетняя девочка нажала на спусковой крючок и попала в голову трехлетней сестре. Девочку доставили в больницу, где ее прооперировали.

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Сейчас малышка находится в реанимации, ее состояние стабильно. Следствие сейчас разбирается, почему оружие было без присмотра. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
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 Теги: Волынь, стрельба, ребенок

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Сегодня, 17:57 » Автор: Татьяна Шедько
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