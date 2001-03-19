Раздел: Происшествия
В Киеве с автомобилей по ночам снимают шины
Инцидент произошел ночью с несколькими автомобилями.
В столичной Борщаговке за одну ночь любители легкой наживы “поработали” сразу с двумя автомобилями. Машины под шумок лишили некоторых комплектующих.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.
В частности, у Volkswagen Touareg вырвали фары, а у Hyundai Coupe сняли колеса. Были ли это одни и те же преступники, неизвестно.
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Это уже далеко не первый случай, когда в Киеве наносят подобный ущерб автомобилистам.
Чтобы не стать жертвой подобного вандализма, советуем парковать машины в освещенных/людных местах или же на платных стоянках.
В столичной Борщаговке за одну ночь любители легкой наживы “поработали” сразу с двумя автомобилями. Машины под шумок лишили некоторых комплектующих.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.
В частности, у Volkswagen Touareg вырвали фары, а у Hyundai Coupe сняли колеса. Были ли это одни и те же преступники, неизвестно.
Читайте также: В Киеве протестующие подожгли шины: названа причина
Это уже далеко не первый случай, когда в Киеве наносят подобный ущерб автомобилистам.
Чтобы не стать жертвой подобного вандализма, советуем парковать машины в освещенных/людных местах или же на платных стоянках.
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