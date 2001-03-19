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Раздел: Происшествия  
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В Киеве с автомобилей по ночам снимают шины

В Киеве с автомобилей по ночам снимают шины Инцидент произошел ночью с несколькими автомобилями.

В столичной Борщаговке за одну ночь любители легкой наживы “поработали” сразу с двумя автомобилями. Машины под шумок лишили некоторых комплектующих.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.

В частности, у Volkswagen Touareg вырвали фары, а у Hyundai Coupe сняли колеса. Были ли это одни и те же преступники, неизвестно.

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Это уже далеко не первый случай, когда в Киеве наносят подобный ущерб автомобилистам.

Чтобы не стать жертвой подобного вандализма, советуем парковать машины в освещенных/людных местах или же на платных стоянках.
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 Теги: Киев, авто, шины

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Сегодня, 19:55 » Автор: Едгар Букмирза
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