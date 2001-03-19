Раздел: Происшествия
Здание Верховной Рады подсветили красным светом
На стенах здания Рады появился призыв «Победим туберкулез вместе».
Вечером в четверг, 22 марта, здание украинского парламента было подсвечено красным в рамках всемирной акции «Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Кроме того, на стенах здания Рады появился призыв «Победим туберкулез вместе».
По информации пресс-службы парламента, акции предшествовал круглый стол для выработки рекомендаций к политическому заявлению Украины по вопросам туберкулеза, которая будет обнародована в сентябре этого года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
По данным Минздрава Украины, в стране ежегодно регистрируется около 30 тыс. случаев заболеваний туберкулезом и примерно 12 человек умирает от этой болезни.
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На этом фоне в Украине наблюдаются проблемы с вакцинацией новорожденных от туберкулеза.
Вечером в четверг, 22 марта, здание украинского парламента было подсвечено красным в рамках всемирной акции «Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Кроме того, на стенах здания Рады появился призыв «Победим туберкулез вместе».
По информации пресс-службы парламента, акции предшествовал круглый стол для выработки рекомендаций к политическому заявлению Украины по вопросам туберкулеза, которая будет обнародована в сентябре этого года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
По данным Минздрава Украины, в стране ежегодно регистрируется около 30 тыс. случаев заболеваний туберкулезом и примерно 12 человек умирает от этой болезни.
Читайте также: Парасюк заявил, что здание Верховной Рады нужно снести. Видео
На этом фоне в Украине наблюдаются проблемы с вакцинацией новорожденных от туберкулеза.
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