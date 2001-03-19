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Здание Верховной Рады подсветили красным светом

Здание Верховной Рады подсветили красным светомНа стенах здания Рады появился призыв «Победим туберкулез вместе».

Вечером в четверг, 22 марта, здание украинского парламента было подсвечено красным в рамках всемирной акции «Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Кроме того, на стенах здания Рады появился призыв «Победим туберкулез вместе».

По информации пресс-службы парламента, акции предшествовал круглый стол для выработки рекомендаций к политическому заявлению Украины по вопросам туберкулеза, которая будет обнародована в сентябре этого года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

По данным Минздрава Украины, в стране ежегодно регистрируется около 30 тыс. случаев заболеваний туберкулезом и примерно 12 человек умирает от этой болезни.

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На этом фоне в Украине наблюдаются проблемы с вакцинацией новорожденных от туберкулеза.
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 Теги: Рада, туберкулёз

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Сегодня, 22:39 » Автор: Едгар Букмирза
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