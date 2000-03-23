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Раздел: Происшествия  
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Охота на коррупционеров: НАБУ сообщило о подозрении главе райадминистрации Киева

Охота на коррупционеров: НАБУ сообщило о подозрении главе райадминистрации Киева Чиновник внес заведомо недостоверные данные в ежегодную электронную декларацию.

Главе Деснянской районной государственной администрации Киева Геннадию Заболотному сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Детективы Бюро 20 марта сообщили Заболотному, который в момент совершения преступления занимал должность председателя Березовской районной государственной администрации Одесской области, о подозрении в совершении преступления по делу о сокрытии активов.

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Речь идет о сведениях относительно земельного участка, находившегося в пользовании подозреваемого, а также данных о корпоративных правах его жены на сумму более 2 млн гривен, которые ранее принадлежали подозреваемому и были безвозмездно отчуждены в ее пользу в 2015 году.
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 Теги: НАБУ, Киев, Чиновник

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Вчера, 23:43 » Автор: Едгар Букмирза
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