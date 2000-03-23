Раздел: Происшествия
Охота на коррупционеров: НАБУ сообщило о подозрении главе райадминистрации Киева
Чиновник внес заведомо недостоверные данные в ежегодную электронную декларацию.
Главе Деснянской районной государственной администрации Киева Геннадию Заболотному сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Детективы Бюро 20 марта сообщили Заболотному, который в момент совершения преступления занимал должность председателя Березовской районной государственной администрации Одесской области, о подозрении в совершении преступления по делу о сокрытии активов.
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Речь идет о сведениях относительно земельного участка, находившегося в пользовании подозреваемого, а также данных о корпоративных правах его жены на сумму более 2 млн гривен, которые ранее принадлежали подозреваемому и были безвозмездно отчуждены в ее пользу в 2015 году.
Главе Деснянской районной государственной администрации Киева Геннадию Заболотному сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Детективы Бюро 20 марта сообщили Заболотному, который в момент совершения преступления занимал должность председателя Березовской районной государственной администрации Одесской области, о подозрении в совершении преступления по делу о сокрытии активов.
Читайте также: Скандал в Минобороны: в НАБУ раскрыли некоторые подробности
Речь идет о сведениях относительно земельного участка, находившегося в пользовании подозреваемого, а также данных о корпоративных правах его жены на сумму более 2 млн гривен, которые ранее принадлежали подозреваемому и были безвозмездно отчуждены в ее пользу в 2015 году.
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