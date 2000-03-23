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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом муж убил жену и попытался покончить с собой

Под Киевом муж убил жену и попытался покончить с собойМужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В селе Мотовиловка (Фастовский район, Киевская область) ревнивый мужчина зарезал свою жену, после чего решил покончить с собой, но его спасли. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Журналіст

В селе Мотовиловка Фастовского района после очередной ссоры 44-летняя женщина сообщила 46-летнему мужу, что собирается уйти к другому. Вскоре мужчина схватил кухонный нож и нанес удар супруге в область грудной клетки. Травма оказалась несовместимой с жизнью. От полученного проникающего ранения женщина умерла на месте.

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Мужчина написал прощальную записку и вскрыл вены. При этом вызвал скорую помощь. Бригада скорой помощи быстро прибыла на место инцидента и спасла мужчину. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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 Теги: Киев, муж

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Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
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