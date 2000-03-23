Под Киевом муж убил жену и попытался покончить с собой

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.



В селе Мотовиловка (Фастовский район, Киевская область) ревнивый мужчина зарезал свою жену, после чего решил покончить с собой, но его спасли. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, пишет



В селе Мотовиловка Фастовского района после очередной ссоры 44-летняя женщина сообщила 46-летнему мужу, что собирается уйти к другому. Вскоре мужчина схватил кухонный нож и нанес удар супруге в область грудной клетки. Травма оказалась несовместимой с жизнью. От полученного проникающего ранения женщина умерла на месте.



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Мужчина написал прощальную записку и вскрыл вены. При этом вызвал скорую помощь. Бригада скорой помощи быстро прибыла на место инцидента и спасла мужчину. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В селе Мотовиловка (Фастовский район, Киевская область) ревнивый мужчина зарезал свою жену, после чего решил покончить с собой, но его спасли. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Журналіст В селе Мотовиловка Фастовского района после очередной ссоры 44-летняя женщина сообщила 46-летнему мужу, что собирается уйти к другому. Вскоре мужчина схватил кухонный нож и нанес удар супруге в область грудной клетки. Травма оказалась несовместимой с жизнью. От полученного проникающего ранения женщина умерла на месте.Мужчина написал прощальную записку и вскрыл вены. При этом вызвал скорую помощь. Бригада скорой помощи быстро прибыла на место инцидента и спасла мужчину. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



