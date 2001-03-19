» » В Запорожье во дворе многоэтажки прогремел взрыв
Раздел: Происшествия  
0

В Запорожье во дворе многоэтажки прогремел взрыв

В Запорожье во дворе многоэтажки прогремел взрывОбошлось без жертв и пострадавших.

Взрыв прозвучал вчера вечером в Запорожье во дворе многоэтажного жилого дома по улице Школьная в Александровском районе. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Читайте также: В Киеве парень ездил в метро с тротиловой шашкой

Под иномарку Mitsubishi Lancer неизвестные бросили гранату. Машина получила повреждения, к счастью, никто не пострадал. Место взрыва оградили, а рядом дежурят сотрудники патрульной полиции. Правоохранители пытаются выяснить личности злоумышленников.
В Запорожье во дворе многоэтажки прогремел взрыв

В Запорожье во дворе многоэтажки прогремел взрыв

В Запорожье во дворе многоэтажки прогремел взрыв
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Запорожье, взрыв

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:47 » Автор: Татьяна Шедько
     217
     0

Похожие новости по теме

В Запорожье под офисом известного бизнесмена прогремел взрыв В Запорожье под офисом известного бизнесмена прогремел взрыв

Взрыв произошел вчера ночью под офисом Евгения Анисимова.

Покушение под Киевом: во дворе дома бизнесмена прогремел взрыв Покушение под Киевом: во дворе дома бизнесмена прогремел взрыв

Инцидент произошел в Боярке.

ЧП в Днепре: В жилом доме прогремел взрыв ЧП в Днепре: В жилом доме прогремел взрыв

В результате взрыва никто не пострадал

Донетчина: во дворе жилого дома прогремел взрыв Донетчина: во дворе жилого дома прогремел взрыв

Неизвестные бросили гранату.

Во двор дома Кивалова бросили гранату Во двор дома Кивалова бросили гранату

В Одессе взорвалась граната во дворе народного депутата Кивалова.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх