В Запорожье во дворе многоэтажки прогремел взрыв

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Взрыв прозвучал вчера вечером в Запорожье во дворе многоэтажного жилого дома по улице Школьная в Александровском районе. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.Под иномарку Mitsubishi Lancer неизвестные бросили гранату. Машина получила повреждения, к счастью, никто не пострадал. Место взрыва оградили, а рядом дежурят сотрудники патрульной полиции. Правоохранители пытаются выяснить личности злоумышленников.