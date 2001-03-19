Раздел: Происшествия
В Запорожье во дворе многоэтажки прогремел взрыв
Обошлось без жертв и пострадавших.
Взрыв прозвучал вчера вечером в Запорожье во дворе многоэтажного жилого дома по улице Школьная в Александровском районе. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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Под иномарку Mitsubishi Lancer неизвестные бросили гранату. Машина получила повреждения, к счастью, никто не пострадал. Место взрыва оградили, а рядом дежурят сотрудники патрульной полиции. Правоохранители пытаются выяснить личности злоумышленников.
Взрыв прозвучал вчера вечером в Запорожье во дворе многоэтажного жилого дома по улице Школьная в Александровском районе. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Читайте также: В Киеве парень ездил в метро с тротиловой шашкой
Под иномарку Mitsubishi Lancer неизвестные бросили гранату. Машина получила повреждения, к счастью, никто не пострадал. Место взрыва оградили, а рядом дежурят сотрудники патрульной полиции. Правоохранители пытаются выяснить личности злоумышленников.
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