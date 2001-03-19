Раздел: Происшествия
В Киеве столкнулись троллейбус и автобус: есть пострадавшие
В аварии пострадали три человека.
В Киеве сегодня, 23 марта, на проспекте Бандеры на остановке возле ТЦ Skymall произошло ДТП. Об этом сообщает Вартови.Еспресо.
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Маршрутка въехала в троллейбус. Из-за столкновения пострадали три человека: двум пострадавшим оказали помощь на месте, одну женщину доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Транспортные средства значительных повреждений не получили.
В Киеве сегодня, 23 марта, на проспекте Бандеры на остановке возле ТЦ Skymall произошло ДТП. Об этом сообщает Вартови.Еспресо.
Читайте также: Возле Киева Fiat врезался в отбойник: водитель в больнице
Маршрутка въехала в троллейбус. Из-за столкновения пострадали три человека: двум пострадавшим оказали помощь на месте, одну женщину доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Транспортные средства значительных повреждений не получили.
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