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Раздел: Происшествия  
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В Киеве столкнулись троллейбус и автобус: есть пострадавшие

В Киеве столкнулись троллейбус и автобус: есть пострадавшиеВ аварии пострадали три человека.

В Киеве сегодня, 23 марта, на проспекте Бандеры на остановке возле ТЦ Skymall произошло ДТП. Об этом сообщает Вартови.Еспресо.

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Маршрутка въехала в троллейбус. Из-за столкновения пострадали три человека: двум пострадавшим оказали помощь на месте, одну женщину доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Транспортные средства значительных повреждений не получили.
В Киеве столкнулись троллейбус и автобус: есть пострадавшие

В Киеве столкнулись троллейбус и автобус: есть пострадавшие
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 12:13 » Автор: Татьяна Шедько
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