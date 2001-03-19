В Киеве столкнулись троллейбус и автобус: есть пострадавшие

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В Киеве сегодня, 23 марта, на проспекте Бандеры на остановке возле ТЦ Skymall произошло ДТП. Об этом сообщает Вартови.Еспресо.Маршрутка въехала в троллейбус. Из-за столкновения пострадали три человека: двум пострадавшим оказали помощь на месте, одну женщину доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Транспортные средства значительных повреждений не получили.