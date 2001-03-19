В Киеве столкнулись автомобили: остановлено движение трамваев

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Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 23 марта, в столице на улице Кирилловская. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.«ДТП на трамвайных путях в Киеве: на ул. Кирилловская столкнулись два автомобиля. Без пострадавших. Из-за аварии полностью остановлено движение трамваев в обе стороны», - сказано в сообщении.Причины и обстоятельства аварии будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.