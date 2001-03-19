Раздел: Происшествия
В Киеве столкнулись автомобили: остановлено движение трамваев
Движение трамваев остановлено в обе стороны.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 23 марта, в столице на улице Кирилловская. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
«ДТП на трамвайных путях в Киеве: на ул. Кирилловская столкнулись два автомобиля. Без пострадавших. Из-за аварии полностью остановлено движение трамваев в обе стороны», - сказано в сообщении.
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Причины и обстоятельства аварии будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 23 марта, в столице на улице Кирилловская. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
«ДТП на трамвайных путях в Киеве: на ул. Кирилловская столкнулись два автомобиля. Без пострадавших. Из-за аварии полностью остановлено движение трамваев в обе стороны», - сказано в сообщении.
Читайте также: В Киеве столкнулись троллейбус и автобус: есть пострадавшие
Причины и обстоятельства аварии будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.
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