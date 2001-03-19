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Раздел: Происшествия  
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В Киеве столкнулись автомобили: остановлено движение трамваев

В Киеве столкнулись автомобили: остановлено движение трамваевДвижение трамваев остановлено в обе стороны.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 23 марта, в столице на улице Кирилловская. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.

«ДТП на трамвайных путях в Киеве: на ул. Кирилловская столкнулись два автомобиля. Без пострадавших. Из-за аварии полностью остановлено движение трамваев в обе стороны», - сказано в сообщении.

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Причины и обстоятельства аварии будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.
В Киеве столкнулись автомобили: остановлено движение трамваев
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 13:46 » Автор: Татьяна Шедько
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