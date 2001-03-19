Раздел: Происшествия
В Одессе нашли тело парня с простреленной головой
Вероятная причина смерти – самоубийство.
Сегодня, 23 марта, в Одессе на склоне возле Французского бульвара нашли тело 19-летнего парня с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Погибший - житель Одесской области. Рядом с телом полицейские нашли оружие, похожее на переделанный сигнальный пистолет. Сейчас выясняются все обстоятельства трагического происшествия.
Читайте также: В Одессе нашли тело мужчины с ножевым ранением
Тело и оружие направили на проведение экспертизы. Предварительно, правоохранители подозревают самоубийство.
Сегодня, 23 марта, в Одессе на склоне возле Французского бульвара нашли тело 19-летнего парня с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Погибший - житель Одесской области. Рядом с телом полицейские нашли оружие, похожее на переделанный сигнальный пистолет. Сейчас выясняются все обстоятельства трагического происшествия.
Читайте также: В Одессе нашли тело мужчины с ножевым ранением
Тело и оружие направили на проведение экспертизы. Предварительно, правоохранители подозревают самоубийство.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
144
0
Оставьте свой комментарий