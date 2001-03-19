В Одессе нашли тело парня с простреленной головой

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Сегодня, 23 марта, в Одессе на склоне возле Французского бульвара нашли тело 19-летнего парня с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.Погибший - житель Одесской области. Рядом с телом полицейские нашли оружие, похожее на переделанный сигнальный пистолет. Сейчас выясняются все обстоятельства трагического происшествия.Тело и оружие направили на проведение экспертизы. Предварительно, правоохранители подозревают самоубийство.