В Киеве на автомобиль упала глыба льда

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Инцидент случился сегодня, 23 марта, около 13:10 в столице у входа в PinchukArtCentre. На Volkswagen T5 упал кусок льда. Об этом сообщает Информатор.Как сообщил водитель, он припарковал авто, что его разгрузить и уже собирался отъезжать, когда крыши БЦ «Arena city» обвалилась глыба льда.На место вызвали полицию. К счастью, никто не пострадал. Автомобиль получил повреждения.