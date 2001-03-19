Раздел: Происшествия
В Киеве на автомобиль упала глыба льда
У машины разбито лобовое стекло.
Инцидент случился сегодня, 23 марта, около 13:10 в столице у входа в PinchukArtCentre. На Volkswagen T5 упал кусок льда. Об этом сообщает Информатор.
Как сообщил водитель, он припарковал авто, что его разгрузить и уже собирался отъезжать, когда крыши БЦ «Arena city» обвалилась глыба льда.
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На место вызвали полицию. К счастью, никто не пострадал. Автомобиль получил повреждения.
Инцидент случился сегодня, 23 марта, около 13:10 в столице у входа в PinchukArtCentre. На Volkswagen T5 упал кусок льда. Об этом сообщает Информатор.
Как сообщил водитель, он припарковал авто, что его разгрузить и уже собирался отъезжать, когда крыши БЦ «Arena city» обвалилась глыба льда.
Читайте также: В Киеве столкнулись автомобили: остановлено движение трамваев
На место вызвали полицию. К счастью, никто не пострадал. Автомобиль получил повреждения.
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