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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом пропала без вести 16-летняя девушка

Под Киевом пропала без вести 16-летняя девушкаНа Киевщине пропала школьница

Васильковское отделение полиции ГУ НП Киевской области объявило в розыск 16-летнюю Анну Шамшорик. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев

Девочка днем 22 марта ушла из дома в селе Кожуховка и до сих пор не вернулась.

Анна была одета красную куртку, зеленые штаны, обута в зеленые кроссовки. Девочка носит очки.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят сообщить в полицию по номеру 102.
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 Теги: Киев, девушка

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Сегодня, 18:19 » Автор: Татьяна Ларина
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