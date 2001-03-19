Раздел: Происшествия
Под Киевом пропала без вести 16-летняя девушка
На Киевщине пропала школьница
Васильковское отделение полиции ГУ НП Киевской области объявило в розыск 16-летнюю Анну Шамшорик. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев
Девочка днем 22 марта ушла из дома в селе Кожуховка и до сих пор не вернулась.
Анна была одета красную куртку, зеленые штаны, обута в зеленые кроссовки. Девочка носит очки.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят сообщить в полицию по номеру 102.
Васильковское отделение полиции ГУ НП Киевской области объявило в розыск 16-летнюю Анну Шамшорик. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев
Девочка днем 22 марта ушла из дома в селе Кожуховка и до сих пор не вернулась.
Анна была одета красную куртку, зеленые штаны, обута в зеленые кроссовки. Девочка носит очки.
Читайте также: ЧП под Киевом: пропала без вести 15-летняя девушка
Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят сообщить в полицию по номеру 102.
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