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Раздел: Происшествия  
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ДТП в Киеве: пешеход попал под колеса авто

ДТП в Киеве: пешеход попал под колеса автоВ Киеве Неработающий светофор привел к ДТП с пострадавшими.

Так, водитель автомобиля "Ауди Q7" совершил наезд на пешехода. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина

Инцидент произошел сегодня, 23 марта, на пр. Победы у Воздухофлотского путепровода.

Отмечается, что пешеход переходил проезжую часть неработающих светофорах и попал под колеса автомобиля. К счастью, он остался жив, прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему помощь.

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ДТП оформлял патруль полиции.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 18:43 » Автор: Татьяна Ларина
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