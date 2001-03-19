Раздел: Происшествия
ДТП в Киеве: пешеход попал под колеса авто
В Киеве Неработающий светофор привел к ДТП с пострадавшими.
Так, водитель автомобиля "Ауди Q7" совершил наезд на пешехода. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина
Инцидент произошел сегодня, 23 марта, на пр. Победы у Воздухофлотского путепровода.
Отмечается, что пешеход переходил проезжую часть неработающих светофорах и попал под колеса автомобиля. К счастью, он остался жив, прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему помощь.
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ДТП оформлял патруль полиции.
Так, водитель автомобиля "Ауди Q7" совершил наезд на пешехода. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина
Инцидент произошел сегодня, 23 марта, на пр. Победы у Воздухофлотского путепровода.
Отмечается, что пешеход переходил проезжую часть неработающих светофорах и попал под колеса автомобиля. К счастью, он остался жив, прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему помощь.
Читайте также: ДТП в Киеве: под колеса авто попал пожилой пешеход
ДТП оформлял патруль полиции.
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