Раздел: Происшествия
В Киеве полицейские задержали опасного преступника
Преступник "удовлетворил свою страсть неестественным способом"
В Киеве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании прохожей,
пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Преступник напал на свою жертву на улице Заветная, в Соломенском районе и "удовлетворил свою страсть неестественным способом", – передает "Обозреватель" со ссылкой на свои источники в полиции.
"Обманщица и проститутка": на Сейшелах не поверили в изнасилование российской журналистки
Преступник был задержан нарядом патрульной полиции на следующий день. Как стало известно, это 44-летний житель одной из областей Украины.
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Отметим, что Заветная – небольшая улочка, которая находится в частном секторе.
В Киеве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании прохожей,
пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Преступник напал на свою жертву на улице Заветная, в Соломенском районе и "удовлетворил свою страсть неестественным способом", – передает "Обозреватель" со ссылкой на свои источники в полиции.
"Обманщица и проститутка": на Сейшелах не поверили в изнасилование российской журналистки
Преступник был задержан нарядом патрульной полиции на следующий день. Как стало известно, это 44-летний житель одной из областей Украины.
Читайте также: Израильская полиция задержала украинского насильника
Отметим, что Заветная – небольшая улочка, которая находится в частном секторе.
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