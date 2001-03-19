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В Киеве полицейские задержали опасного преступника

В Киеве полицейские задержали опасного преступникаПреступник "удовлетворил свою страсть неестественным способом"

В Киеве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании прохожей,
пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Преступник напал на свою жертву на улице Заветная, в Соломенском районе и "удовлетворил свою страсть неестественным способом", – передает "Обозреватель" со ссылкой на свои источники в полиции.

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Преступник был задержан нарядом патрульной полиции на следующий день. Как стало известно, это 44-летний житель одной из областей Украины.

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Отметим, что Заветная – небольшая улочка, которая находится в частном секторе.
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 Теги: Киев, насильник

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Сегодня, 20:32 » Автор: Татьяна Ларина
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