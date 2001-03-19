Раздел: Происшествия
В Одессе у одного из торговых центров нашли труп мужчины
Расследование продолжается.
Вблизи автостоянки торгового центра в Семафорном переулке в Одессе было обнаружено тело мужчины с колотыми ранениями. Об этом сообщил пресс-центр ГУ НП в Одесской области, передает УНН.
"Тело 58-летнего мужчины с колотыми ранениями было обнаружено вблизи автостоянки торгового центра в Семафорном переулке в Одессе", - проинформировала пресс-служба.
По данному факту Шевченковское отделение полиции начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
"Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления", - отметили в ведомстве.
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Расследование продолжается.
Вблизи автостоянки торгового центра в Семафорном переулке в Одессе было обнаружено тело мужчины с колотыми ранениями. Об этом сообщил пресс-центр ГУ НП в Одесской области, передает УНН.
"Тело 58-летнего мужчины с колотыми ранениями было обнаружено вблизи автостоянки торгового центра в Семафорном переулке в Одессе", - проинформировала пресс-служба.
По данному факту Шевченковское отделение полиции начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
"Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления", - отметили в ведомстве.
Читайте также: На детской площадке в Одессе нашли труп мужчины
Расследование продолжается.
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