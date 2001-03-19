В Одессе у одного из торговых центров нашли труп мужчины

Расследование продолжается.



Вблизи автостоянки торгового центра в Семафорном переулке в Одессе было обнаружено тело мужчины с колотыми ранениями. Об этом сообщил пресс-центр ГУ НП в Одесской области, передает



"Тело 58-летнего мужчины с колотыми ранениями было обнаружено вблизи автостоянки торгового центра в Семафорном переулке в Одессе", - проинформировала пресс-служба.



По данному факту Шевченковское отделение полиции начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



"Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления", - отметили в ведомстве.



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Расследование продолжается. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вблизи автостоянки торгового центра в Семафорном переулке в Одессе было обнаружено тело мужчины с колотыми ранениями. Об этом сообщил пресс-центр ГУ НП в Одесской области, передает УНН "Тело 58-летнего мужчины с колотыми ранениями было обнаружено вблизи автостоянки торгового центра в Семафорном переулке в Одессе", - проинформировала пресс-служба.По данному факту Шевченковское отделение полиции начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины."Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления", - отметили в ведомстве.Расследование продолжается.



