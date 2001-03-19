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Раздел: Происшествия  
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В Киеве два автомобиля столкнулись на остановке общественного транспорта

В Киеве два автомобиля столкнулись на остановке общественного транспортаВ момент аварии на остановке находилась пожилая женщина, ее осмотрели медики

23 марта на Отрадном проспекте, 51 столкнулись два автомобиля Renault Laguna. Авария случилась на остановки общественного транспорта по улице Чернышевского, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

ДТП произошло примерно в 20:25. По словам свидетелей, Renault красного цвета на большой скорости летел по проспекту в сторону центра. По непонятным причинам машину занесло и она врезалась в черный Renault на польских номерах, который в этот момент припарковался на остановке, чтобы подобрать пожилую женщину.

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За рулем красного авто на литовских номерах были иностранцы. От удара бабушка упала на землю. Ее осмотрели медики, но никаких особенных повреждений у нее нет. Очевидцы аварии говорят, что если бы не черный «поляк», который «остановил» красный Renault, то она на всей скорости врезалась бы в остановку и могло быть много пострадавших. На месте работала патрульная полиция и медики.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 23:46 » Автор: Татьяна Ларина
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