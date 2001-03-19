В Житомире женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара

Еще одна женщина погибла в огне.



В Житомире в результате пожара погибла женщина, еще одна травмировалась, прыгнув из окна горящего дома на крышу пристроенного гаража, передает



Согласно сообщению, чрезвычайное происшествие произошло сегодня около трех часов ночи в одной из квартир двухэтажного дома.



Как отмечают в ГосЧС, соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.



До их приезда, по словам очевидцев, из охваченной пламенем квартиры, доносились крики. Один из соседей пытался зайти в дом, однако из-за плотного задымления не смог.



Одна из жительниц квартиры, чтобы спастись от огня, выпрыгнула из окна второго этажа на крышу пристроенного гаража.



На этот момент прибыли спасатели. Они помогли травмированной спуститься, а специалисты службы экстренной медицинской помощи, которые также прибыли на место происшествия, госпитализировали пострадавшую в больницу.



"Выяснилось, что огнем охвачена кровля двухэтажного здания и одной из квартир на общей площади 100 кв.м. Само возгорание возникло в квартире на 2-м этаже. Из-за захламленности сооружения пламя быстро распространилось по всей его площади... Проводя разведку в квартире в аппаратах на сжатом воздухе, и во время тушения пожара, в одной из комнат жилища, на полу, пожарные обнаружили тело 57-летней женщины без признаков жизни", - добавляется в сообщении.



Возгорание локализовали около 4:00, однако сам пожар удалось ликвидировать около 6:00.



Как следствие, огнем была уничтожена кровля, перекрытие и домашнее имущество на площади около 120 кв. м.



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К ликвидации возгорания привлекалось 15 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.



Пока окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Житомире в результате пожара погибла женщина, еще одна травмировалась, прыгнув из окна горящего дома на крышу пристроенного гаража, передает Хроника.инфо со ссылкой на My 112.ua Согласно сообщению, чрезвычайное происшествие произошло сегодня около трех часов ночи в одной из квартир двухэтажного дома.Как отмечают в ГосЧС, соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.До их приезда, по словам очевидцев, из охваченной пламенем квартиры, доносились крики. Один из соседей пытался зайти в дом, однако из-за плотного задымления не смог.Одна из жительниц квартиры, чтобы спастись от огня, выпрыгнула из окна второго этажа на крышу пристроенного гаража.На этот момент прибыли спасатели. Они помогли травмированной спуститься, а специалисты службы экстренной медицинской помощи, которые также прибыли на место происшествия, госпитализировали пострадавшую в больницу."Выяснилось, что огнем охвачена кровля двухэтажного здания и одной из квартир на общей площади 100 кв.м. Само возгорание возникло в квартире на 2-м этаже. Из-за захламленности сооружения пламя быстро распространилось по всей его площади... Проводя разведку в квартире в аппаратах на сжатом воздухе, и во время тушения пожара, в одной из комнат жилища, на полу, пожарные обнаружили тело 57-летней женщины без признаков жизни", - добавляется в сообщении.Возгорание локализовали около 4:00, однако сам пожар удалось ликвидировать около 6:00.Как следствие, огнем была уничтожена кровля, перекрытие и домашнее имущество на площади около 120 кв. м.К ликвидации возгорания привлекалось 15 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.Пока окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.



