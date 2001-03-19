Раздел: Происшествия
В Киеве надругались над 10-летней девочкой
Преступник использовал электрошокер.
Киев, Троещина, ребенок, изнасилованиеЗлоумышленник напал на 10-летнюю девочку в подъезде, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По словам местных жителей, ЧП случилось на 6 этаже в доме №88 по ул. Бальзака вчера днем, 23 марта.
По предварительным данным, педофил ударил ребенка электрошокером, после чего изнасиловал.
Читайте также: В Киеве надругались над 15-летней школьницей
Приметы нападавшего – рост около 170 см, темные волосы и борода. Злоумышленник был одет в кожаную куртку с накладными карманами, свитер и темные штаны.
Киев, Троещина, ребенок, изнасилованиеЗлоумышленник напал на 10-летнюю девочку в подъезде, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По словам местных жителей, ЧП случилось на 6 этаже в доме №88 по ул. Бальзака вчера днем, 23 марта.
По предварительным данным, педофил ударил ребенка электрошокером, после чего изнасиловал.
Читайте также: В Киеве надругались над 15-летней школьницей
Приметы нападавшего – рост около 170 см, темные волосы и борода. Злоумышленник был одет в кожаную куртку с накладными карманами, свитер и темные штаны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2989
0
Оставьте свой комментарий