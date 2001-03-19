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Раздел: Происшествия  
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В Киеве надругались над 10-летней девочкой

В Киеве надругались над 10-летней девочкойПреступник использовал электрошокер.

Киев, Троещина, ребенок, изнасилованиеЗлоумышленник напал на 10-летнюю девочку в подъезде, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По словам местных жителей, ЧП случилось на 6 этаже в доме №88 по ул. Бальзака вчера днем, 23 марта.

По предварительным данным, педофил ударил ребенка электрошокером, после чего изнасиловал.

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Приметы нападавшего – рост около 170 см, темные волосы и борода. Злоумышленник был одет в кожаную куртку с накладными карманами, свитер и темные штаны.
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 Теги: Киев, педофил

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Сегодня, 13:22 » Автор: Анна Мартынова
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