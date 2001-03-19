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Раздел: Происшествия  
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В Мариуполе пьяные устроили драку со стрельбой на выставке обезьян

В Мариуполе пьяные устроили драку со стрельбой на выставке обезьянНа месте работали полицейские.

На выставке диких животных в Мариуполе произошла драка с применением оружия, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По информации организаторов мероприятия, в четверг в 19:15 на выставке диких животных в Мариуполе один из посетителей начал засовывать пальцы в клетку с лемурами. Животные не очень обрадовались незваному гостю, один из них укусил мужчину за палец.

"Мужчина, который был с компанией товарищей, начал провоцировать животных. Скорее всего, он был в нетрезвом состоянии. У нас по залу развешаны информационные стенды: "Пальцы в клетку засовывать", но посетитель проигнорировал меры безопасности", - рассказал один из организаторов выставки.

На место приехала "скорая", мужчине оказали необходимую помощь. Но и после этого он не успокоился. Организаторам пришлось вызвать охрану. Их приезд еще больше возмутил компанию мужчин. Начался конфликт, который закончился дракой и стрельбой.

В полиции УНН сообщили, что во время конфликта было применено пневматическое оружие.

"Одному из охранников разбили голову, в другого стреляли из пневматического оружия", - сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

Предварительно действия мужчины квалифицированы по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, прокуратура Киева объявила подозрение четырем мужчинам, которые устроили стрельбу в ночном клубе в центре Киева.
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 Теги: Мариуполь, драка

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Сегодня, 14:47 » Автор: Анна Мартынова
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