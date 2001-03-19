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Раздел: Происшествия  
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На Полтавщине микроавтобус столкнулся с пассажирским поездом

На Полтавщине микроавтобус столкнулся с пассажирским поездомПострадал водитель микроавтобуса.

На железнодорожном переезде в селе Марковка Полтавской области столкнулись грузовой микроавтобус FORD Transit и пассажирский поезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Об аварии в полицию сообщение поступило сегодня в 09:40... Во время движения на железнодорожном переезде в селе Марковка Полтавского района столкнулись грузовой микроавтобус FORD Transit и пассажирский поезд", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции Полтавской области

От удара автомобиль отбросило от железнодорожных путей. По предварительной информации, 30-летний водитель получил телесные повреждения. Степень их тяжести выясняют медики.

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Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.
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 Теги: Полтавщина, микроавтобус

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Сегодня, 16:37 » Автор: Анна Мартынова
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