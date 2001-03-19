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Раздел: Происшествия  
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Сто швов: под Одессой собаки растерзали ребенка

Сто швов: под Одессой собаки растерзали ребенкаЭто не первый такой случай.

Собаки напали на ребенка приблизительно в 15:10 – 15:30 23 марта в поселке Светлое Лиманского района Одесской области. 6-летняя Даша в этот момент возвращалась из школы домой, передает Хроника.инфо со ссылкой на oblvesti.com.ua.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Руслан Демчук.

Девочка пробыла в реанимации чуть меньше суток. Ей наложили около 100 швов. Сейчас состояние пострадавшей стабильно, ее перевели в обычную палату.

Местные жители несколько раз обращались в органы местного самоуправления: собаки ведут себя агрессивно и уже несколько раз нападали на людей.

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По информации Руслана Демчука после произошедшего представители сельсовета пытались отравить собак.
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 Теги: Одесская область, собаки

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Сегодня, 17:52 » Автор: Анна Мартынова
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