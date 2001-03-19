Сто швов: под Одессой собаки растерзали ребенка

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В Луганской области в городе Красный Луч мать выбросила на одну из свалок ребенка, родившегося мертвым. В поселке Софиевка на мусорнике местные жители нашли новорожденного с многочисленными повреждениями. У него не доставало руки, а шея, голова и грудная клетка покрыты ранами. Такую информацию предоставила потом милиция.