Раздел: Происшествия
Сто швов: под Одессой собаки растерзали ребенка
Это не первый такой случай.
Собаки напали на ребенка приблизительно в 15:10 – 15:30 23 марта в поселке Светлое Лиманского района Одесской области. 6-летняя Даша в этот момент возвращалась из школы домой, передает Хроника.инфо со ссылкой на oblvesti.com.ua.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Руслан Демчук.
Девочка пробыла в реанимации чуть меньше суток. Ей наложили около 100 швов. Сейчас состояние пострадавшей стабильно, ее перевели в обычную палату.
Местные жители несколько раз обращались в органы местного самоуправления: собаки ведут себя агрессивно и уже несколько раз нападали на людей.
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По информации Руслана Демчука после произошедшего представители сельсовета пытались отравить собак.
Собаки напали на ребенка приблизительно в 15:10 – 15:30 23 марта в поселке Светлое Лиманского района Одесской области. 6-летняя Даша в этот момент возвращалась из школы домой, передает Хроника.инфо со ссылкой на oblvesti.com.ua.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Руслан Демчук.
Девочка пробыла в реанимации чуть меньше суток. Ей наложили около 100 швов. Сейчас состояние пострадавшей стабильно, ее перевели в обычную палату.
Местные жители несколько раз обращались в органы местного самоуправления: собаки ведут себя агрессивно и уже несколько раз нападали на людей.
Читайте также: Под Одессой на свалке нашли останки ребенка
По информации Руслана Демчука после произошедшего представители сельсовета пытались отравить собак.
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