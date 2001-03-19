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Раздел: Происшествия  
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В Киеве ударили электрошокером и изнасиловали ребенка

В Киеве ударили электрошокером и изнасиловали ребенкаИзнасилование произошло в Деснянском районе.

Сообщается, что в Киеве произошло изнасилование десятилетней девочки. Перед этим преступник ударил ее электрошокером.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"Очень нужно поймать эту сволочь! Это животное подошло к ребенку, ударило шокером, а потом изнасиловало. Девочке 10 лет!", – говорится в сообщении.

Кроме того, указаны также приметы преступника: около 30-40 лет, приблизительно 170 см роста, круглое лицо, густые черные брови, темно-карие большие глаза, большой живот.

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В случае обнаружения педофила можно звонить по телефону 102 или обращаться в Деснянское управление полиции.
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 Теги: Киев, Изнасилование, электрошокер

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Сегодня, 19:52 » Автор: Едгар Букмирза
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