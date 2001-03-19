Раздел: Происшествия
Полиция эвакуирует посетителей столичного Дворца спорта: названа причина
Во Дворце спорта проходили спортивные соревнования.
Сегодня вечером неизвестный позвонил в полицию, заявив о взрывчатке в помещении Дворца спорта в центре столицы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Звонок с сообщением о заминировании правоохранители получили около шести вечера, через некоторое время посетителей начали эвакуировать из здания.
Согласно сообщению, на время угрозы о взрывчатке, во Дворце спорта проходили спортивные соревнования.
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Как известно, сообщение о заминировании случаются довольно часто в разных регионах страны, мотивы "минувальникив" иногда оказываются весьма неожиданными. Так недавно в Тернополе ученик заявил о взрывчатке в доме свое учительницы, только для того, чтобы не идти на урок.
Сегодня вечером неизвестный позвонил в полицию, заявив о взрывчатке в помещении Дворца спорта в центре столицы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Звонок с сообщением о заминировании правоохранители получили около шести вечера, через некоторое время посетителей начали эвакуировать из здания.
Согласно сообщению, на время угрозы о взрывчатке, во Дворце спорта проходили спортивные соревнования.
Читайте также: Полиция усилила меры безопасности в Киеве: названа причина
Как известно, сообщение о заминировании случаются довольно часто в разных регионах страны, мотивы "минувальникив" иногда оказываются весьма неожиданными. Так недавно в Тернополе ученик заявил о взрывчатке в доме свое учительницы, только для того, чтобы не идти на урок.
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