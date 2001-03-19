Раздел: Происшествия
Во Львове трагически погибла 17-летняя девушка
Девушка выпала из окна многоэтажки.
Происшествие произошло в субботу, 24 марта, в 23:23, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По данным пресс-службы, девушка выпала из окна 11-этажа на улице Медовой Пещеры, 39а. По этому адресу расположено общежитие №2 Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Читайте также: В Хмельницком трагически погибла 18-летняя девушка
Пока неизвестно, или девушка была студенткой вуза.
Происшествие произошло в субботу, 24 марта, в 23:23, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По данным пресс-службы, девушка выпала из окна 11-этажа на улице Медовой Пещеры, 39а. По этому адресу расположено общежитие №2 Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Читайте также: В Хмельницком трагически погибла 18-летняя девушка
Пока неизвестно, или девушка была студенткой вуза.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
45
0
Оставьте свой комментарий