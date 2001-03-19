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Раздел: Происшествия  
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Во Львове трагически погибла 17-летняя девушка

Во Львове трагически погибла 17-летняя девушкаДевушка выпала из окна многоэтажки.

Происшествие произошло в субботу, 24 марта, в 23:23, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

По данным пресс-службы, девушка выпала из окна 11-этажа на улице Медовой Пещеры, 39а. По этому адресу расположено общежитие №2 Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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Пока неизвестно, или девушка была студенткой вуза.

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 Теги: Львов, девушка

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Сегодня, 11:24 » Автор: Татьяна Ларина
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