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Раздел: Происшествия  
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В Днепре пьяные пассажиры разгромили маршрутку

В Днепре пьяные пассажиры разгромили маршруткуХулиганы разфигачили стекло у маршрутного автобуса

В Днепре в одной из маршруток произошел конфликт между двумя нетрезвыми мужчинами, водителем и другими пассажирами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Dnipro News

В результате дебоширы разбили окно в транспортном средстве, об этом информирует издание dpchas.com.ua.

«Просто суббота. Просто два не сильно трезвых "уважаемых пассажира" разфигачили стекло у маршрутного автобуса

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Вызвали полицию, надеюсь, что "уважаемых" найдут и накажут», – отметил председатель профсоюза автомобилистов Днепра Михаил Тонконогий.

В Днепре пьяные пассажиры разгромили маршрутку
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 Теги: Днепр, маршрутка

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Сегодня, 12:59 » Автор: Татьяна Ларина
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