Раздел: Происшествия
В Днепре пьяные пассажиры разгромили маршрутку
Хулиганы разфигачили стекло у маршрутного автобуса
В Днепре в одной из маршруток произошел конфликт между двумя нетрезвыми мужчинами, водителем и другими пассажирами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Dnipro News
В результате дебоширы разбили окно в транспортном средстве, об этом информирует издание dpchas.com.ua.
«Просто суббота. Просто два не сильно трезвых "уважаемых пассажира" разфигачили стекло у маршрутного автобуса
Читайте также: В Днепре легковушка протаранила маршрутку
Вызвали полицию, надеюсь, что "уважаемых" найдут и накажут», – отметил председатель профсоюза автомобилистов Днепра Михаил Тонконогий.
В Днепре в одной из маршруток произошел конфликт между двумя нетрезвыми мужчинами, водителем и другими пассажирами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Dnipro News
В результате дебоширы разбили окно в транспортном средстве, об этом информирует издание dpchas.com.ua.
«Просто суббота. Просто два не сильно трезвых "уважаемых пассажира" разфигачили стекло у маршрутного автобуса
Читайте также: В Днепре легковушка протаранила маршрутку
Вызвали полицию, надеюсь, что "уважаемых" найдут и накажут», – отметил председатель профсоюза автомобилистов Днепра Михаил Тонконогий.
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